19 Сентября 2025
Политика Приморский край Магаданская область Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Амурская область Еврейская автономная область Камчатский край Сахалинская область Чукотский автономный округ Республика Бурятия Забайкальский край
Фото: t.me/zabdeputat

Парламентская Ассоциация «Дальний Восток и Забайкалье» выходит с инициативами на федеральный уровень

В заседании Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» под председательством главы Заксобрания Амурской области Константина Дьяконова, которая прошла в столице Забайкалья Чите, принимали участие: спикеры парламентов Забайкальского края, Республик Бурятия и Саха Якутия, Камчатского и Хабаровского краев, Еврейской автономной области. Председатели Заксобраний Чукотки, Приморского края, Магаданской и Сахалинской областей участвовали в обсуждении повестки в формате ВКС.

В ходе заседания единым фронтом были поддержаны инициативы Забайкалья о ГОСТе для кафе и баров. Суть инициативы, которую направят в Правительство РФ - закрепить на федеральном уровне применение национального стандарта при определении, что считается рестораном, кафе или баром.

(2025)|Фото: t.me/zabdeputat

На данный момент ГОСТ носит рекомендательный характер. И это приводит к тому, что появляются «наливайки». При этом, проверки и суды трактуют ситуацию с такими мимикрирующими под точки общепита заведениями по-разному.

Предложения депутатов Забайкалья, которые поддержали регионы ДФО, заключаются в следующем: прописать в федеральных правилах обязательное применение ГОСТа (или прямую ссылку на конкретный стандарт) для определения типа заведения; установить единые критерии к оборудованию точек общепита.

Таким образом, будут определены единые правила для проверок и судов по всей стране; перекрыты лазейки с «переименованиями» ради ночной торговли алкоголем. А интересы жителей многоквартирных домов будут защищены.

(2025)|Фото: t.me/zabdeputat

«Мы вышли с инициативой от Забайкалья, потому что люди устали от “ресторанов” без кухни под окнами. ГОСТ должен стать обязательной опорой — тогда правила будут одинаковыми для всех: и для жителей, и для добросовестных рестораторов», - пояснил в ходе заседания спикер Забайкалья Юрий Кон.

Еще одна инициатива Забайкалья, поддержанная Ассоциацией «Дальний Восток и Забайкалье», касается поддержки аграриев. ПАДВЗ обратится к Правительству РФ с просьбой повысить поддержку малого агробизнеса в регионах Дальнего Востока.

Речь идет об увеличении финансирования и сохранении доступных грантов, таких как «Агростартап». Например, только в Забайкальском крае ежегодно подается 120–190 заявок, но поддержку получают лишь 10–33 проекта. С учетом дефицита средств регионы вынуждены сокращать максимальные размеры грантов. А с 2026 года стартует новый федеральный проект, который объединит меры поддержки, однако грант «Агростартап» будет заменен на грант на развитие фермерского хозяйства. Ассоциация предлагает учитывать количество заявителей в регионе при распределении средств и сохранить приоритет для ветеранов и участников СВО.

(2025)|Фото: t.me/zabdeputat

Спикер парламента Забайкалья Юрий Кон подчеркнул, что достаточное финансирование поможет создать новые рабочие места и повысить продовольственную безопасность региона.

Также депутаты Забайкалья предложили увеличить штрафы за шумные автомобили и мотоциклы в пять раз. Инициативу на общем собрании ПАДВЗ представил глава парламента Юрий Кон.

(2025)|Фото: t.me/zabdeputat

Сейчас штраф за эксплуатацию транспорта с неисправным или специально переделанным глушителем, а также за превышение уровня шума — всего 500 рублей. Это явно устаревшая норма, действуют с 2013 года. При этом жалобы граждан на шум регулярно поступают в органы власти.

Увеличить штраф предлагается до 2 500 рублей. Ожидается, что такая мера будет работать как профилактика и снизит количество нарушений.

Глава Ил Тумэн Республики Саха (Якутия) Алексей Еремеев на заседании рассказал об инициативе по повышению выплат на рождение третьего ребенка.

(2025)|Фото: t.me/zabdeputat

Сейчас эта выплата действует в Приморском крае (пилот с 2023 года) и ещё 7 регионах ДФО. Критерии включения регионов завязаны на суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей ниже среднего по ДФО, из-за чего из перечня выпадают Республика Саха (Якутия), Республика Бурятия и Забайкальский край. Депутаты Якутии предлагают унифицировать подход.

Ассоциация в своем обращении к Правительству РФ попросит внести изменения в правила распределения федеральных субсидий по постановлению № 1070 — чтобы увеличить размер поддержки с 450 тыс. до 1 млн рублей для всех дальневосточных семей и закрепить соответствующее софинансирование из федерального бюджета. По оценке законодателей ДФО, это повысит доступность жилья, замедлит отток населения и создаст долгосрочные стимулы для рождаемости по всему Дальнему Востоку.

(2025)|Фото: t.me/zabdeputat

Сахалинская облдума предложила запустить федеральную программу «Земский участковый». Это предложение также поддержали в ходе заседания ПАДВЗ.

В Правительство РФ будет направлено обращение с инициативой утвердить с 2026 года программу «Земский участковый уполномоченный полиции» — по аналогии с «Земским доктором» и «Земским учителем».

В программу предлагается включить единовременную выплату 3 млн рублей участковым, прибывающим или переезжающим на работу в сёла, рабочие посёлки, посёлки городского типа и города с населением до 50 тыс. человек, а также пакет дополнительных мер: компенсацию аренды жилья, возмещение расходов на переезд и обустройство, надбавки за работу в сельской местности, материальную помощь на старт, льготную ипотеку и компенсацию расходов на служебный транспорт.

Еще одна инициатива, одобренная Ассоциацией «Дальний Восток и Забайкалье», заключается в корректировке правил переселения из аварийного жилья для ДФО.

Как информировал на общем собрании ПАДВЗ первый заместитель председателя Заксобрания Камчатского края Андрей Копылов, в ДФО с 2019 года из домов, признанных аварийными, расселено 100,2 тысяч человек (1,9 млн кв. м), но высокая логистическая и климатическая «цена квадрата» тормозит темпы на отдалённых территориях.

Ассоциация предлагает скорректировать методику расчетов с учетом фактической стоимости стройки в условиях навигации, северной логистики и удалённости от центров.

Также в ходе заседания ПАДВЗ было принято решение направить в Правительство РФ обращение с предложением снять ограничения для сотрудников государственных и муниципальных образовательных организаций при участии в программе «Дальневосточная и арктическая ипотека».

Как доложил на заседании глава Ассоциации, спикер Амурского Заксобрания Константин Дьяконов, сейчас по условиям программы на льготную ставку до 2% годовых вправе претендовать педработники, которые непосредственно ведут обучение и воспитание (при стаже в ДФО не менее 5 лет). При этом учебно-вспомогательный и административный персонал, если они не ведут занятия, исключены из круга получателей. В то же время в медорганизациях льгота доступна всему штату: от врачей и фармработников до административно-хозяйственных и технических служб.

(2025)|Фото: t.me/zabdeputat

Ассоциация предлагает допустить к ипотеке всех работников государственных и муниципальных образовательных организаций, по аналогии с действующим подходом для медучреждений.

Также свои предложения по корректировке условий программы «Семейная ипотека» для регионов ДФО Парламентская Ассоциация «Дальний Восток и Забайкалье» направит в Правительство РФ. Законодатели предлагают учитывать специфику жилищного фонда и расширить доступ семей к покупке «вторички».

Глава Ассоциации, председатель Заксобрания Амурской области Константин Дьяконов сформулировал предложения.

«Мы предлагаем увеличить предельный возраст дома с 20 до 30 лет — сейчас требование «не старше 20 лет» отсекает значительную часть рынка, поскольку во многих дальневосточных городах многоквартирные дома построены до 1995 года. А во-вторых, предлагаем распространить возможность покупки вторичного жилья по семейной ипотеке на малые города и посёлки городского типа ДФО, где новое строительство ограничено, а жилищные потребности остры», - сказал амурский спикер.

(2025)|Фото: t.me/zabdeputat

Напомним, с 1 апреля 2025 года программа была расширена для городов с низкими темпами жилищного строительства. Но по действующим условиям Минфина вторичное жильё допускается лишь в городах (кроме Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей), где нет строящихся или строится не более двух МКД; дом не должен быть аварийным и должен соответствовать возрастному цензу. Оператор АО «ДОМ.РФ» опубликовал список из 884 городов на период до 31 декабря 2025 года, из них 61 — в ДФО. Но из-за возрастного ограничения фактический выбор у семей ограничен.

По оценке дальневосточных законодателей, предлагаемые изменения расширят доступ семей к ипотеке там, где «новостройки» редки, помогут стабилизировать население в малых городах и ПГТ и станут реальной мерой демографической поддержки, для которой и создавалась «Семейная ипотека». Обращение будет направлено для рассмотрения профильными федеральными ведомствами.

Теги: парламентская ассоциация, юрий кон, дфо, правительство рф, инициативы


