19 Сентября 2025
Общество Свердловская область
Фото: В.Н. Горелых

Из свердловского Главка МВД ушел легендарный криминалист

В ГУ МВД по Свердловской области состоялась торжественная церемония проводов на заслуженный отдых по выслуге лет начальника экспертно-криминалистического центра Андрея Костина. Как рассказал Накануне.RU пресс-секретарь регионального Главка МВД Валерий Горелых, поблагодарить за службу, вручить памятный подарок и высказать напутственные слова пришли лично руководитель главного управления генерал-лейтенант Александр Мешков, его заместители, первые лица и личный состав структурных подразделений, а также ветераны полицейского ведомства.

"Легендарный эксперт родился 20 мая 1965 года в Свердловске. В 1987 году окончил геофизический факультет Горного института имени Вахрушева. Пять лет проработал горным инженером-геофизиком. С экспертно-криминалистической службой тогда еще милиции судьба связала его в июле 1992 года. Уверенно и с полной самоотдачей он прошел путь от рядового эксперта до самой высокой должности в родном коллективе ЭКЦ", - рассказал полковник Горелых.

По его данным, в общей сложности Андрей Костин посвятил любимому делу 33 года.

"Заслуги можно перечислять долго. Но главными его достижениями, на мой взгляд, является то, что он стал основателем региональной пулегильзотеки. Стоял у истоков создания автоматизированной дактилоскопической информационной системы "Папилон". Эти два вышеперечисленных стратегически важных ресурса играют одну из ключевых ролей при раскрытии преступлений, в том числе "по горячим следам", - отметил представитель свердловского Главка.

Андрей Костин и Александр Мешков(2025)|Фото: В.Н. Горелых

Костин ежегодно с использованием возможностей пулегильзотеки устанавливал не менее 10 единиц оружия, применявшегося при совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

"Результаты работы полковника Костина и его творческого коллектива легли в основу многих громких в свое время дел. Для иллюстрации коротко напомню о двух из них. Под руководством Андрея Владимировича проводилось уникальное в некотором роде исследование фрагментов документов, обнаруженных в 2014 году в братской могиле на острове Белый, что на Ямале. Это было захоронение времен ВОВ. Оно находилось в районе крушения в 1944 году парохода "Марина Раскова" после нападения немецкой подводной лодки. Кропотливая работа экспертов свердловского Главка МВД помогла установить личностные данные одного из погибших в той далекой трагедии красноармейцев и даже домашний адрес его родных. Все это, безусловно, способствовало восстановлению исторической правды, увековечиванию памяти участников ВОВ, тружеников тыла и еще раз продемонстрировало, какие неимоверные усилия пришлось приложить советскому народу и Красной армии, чтобы переломить хребет фашизму в 20-м веке.

Из свежего вспоминается раскрытие по следам рук чудовищного по жестокости корыстного убийства с использованием молотка семи человек, в том числе двух детей, в Каменске-Уральском. ЧП произошло в новогоднюю ночь 1993 года. 32 года спустя благодаря профессионализму и современным возможностям экспертов полковника Костина, сыщиков угрозыска и коллег из СКР неотвратимость наказания для душегуба все-таки наступила. За весомый вклад в поддержание правопорядка Костин неоднократно поощрялся ведомственными наградами. Награжден именным оружием - пистолетом Макарова", - сообщил Валерий Горелых.

По его словам, теперь уже законному ветерану свердловского гарнизона полиции участники памятной встречи от всей души пожелали удачи в гражданской деятельности, а, учитывая его страсть к рыбалке на озере Таватуй – еще и отличного клева.

Теги: криминалист, МВД, эксперт


