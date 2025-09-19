В Прикамье работник лесозаготовки погиб от падения дерева

В Пермском крае по иску прокурора в пользу членов семьи погибшего на производстве работника взыскано 2,5 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Установлено, что предприниматель осуществлял лесозаготовительную деятельность, к которой привлекал граждан без оформления с ними трудовых отношений и проведения необходимых инструктажей по охране труда и технике безопасности. В ходе выполнения работ на одного из работников упало дерево. От полученных травм он позднее скончался.

По итогам проверки работодатель привлечен к административной ответственности. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Кроме того, судом удовлетворен иск прокурора об установлении факта трудовых отношений и возложении на предпринимателя обязанности выплатить брату и несовершеннолетним детям погибшего работника компенсацию морального вреда в сумме 2,5 млн рублей. После вступления судебного акта в законную силу его исполнение будет проконтролировано прокуратурой.