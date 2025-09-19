Дно моря в Анапе и Темрюкском районе полностью очищено от мазута - оперштаб

Власти Краснодарского края заявили о полном завершении работ по сбору осевшего на морское дно мазута в прибрежной зоне Анапы и Темрюкского района. "С 10 по 17 сентября водолазы у причала в поселке Джемете подняли на берег последние 443 мешка с нефтепродуктами", - заявили в краевом оперштабе.

Работы много месяцев вели сотрудники МЧС, отряда "Кубань-СПАС", Морспасслужбы. За все время с момента катастрофы специалисты совершили более 21 тыс. погружений и собрали 22 тыс. мешков с мазутом общим весом более 2 тыс. тонн.

"Всего очистку проводили на 19 участках, расстояние между крайними местами проведения таких подводных работ – почти 14 км. Это прибрежные зоны Анапы, поселка Джемете, села Витязево, а также поселков Веселовка, Волна и Артющенко в Темрюкском районе. Эти территории были определены по результатам подводного мониторинга: в 50-200 метрах от берега на дне был обнаружен осевший мазут, который собирали для предотвращения его выброса на побережье", - сообщили в оперштабе.

Сбор нефтепродуктов осуществлялся двумя способами: вручную, с помощью лопат, и при помощи эжекторных установок.

15 декабря 2024 г. в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации. Танкер "Волгонефть-212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть-239" после полученных повреждений лег в дрейф. По предварительным оценкам, из танкеров в Черное море вытекло около 3,7 тыс. т мазута. Прибрежная зона и акватория региона были залиты нефтепродуктами. В Краснодарском крае был введен режим ЧС федерального характера.