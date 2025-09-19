Парламентская Ассоциация «Дальний Восток и Забайкалье» инициирует совершенствование мер поддержки участников СВО

Накануне в Чите завершилось заседание Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» (ПАДВЗ).

Председатель Законодательного собрания Амурской области, руководитель Ассоциации Константин Дьяконов, комментируя итоги работы, отметил, что одними из ключевых вопросов заседания были темы, касающиеся поддержки участников СВО.

В частности, депутаты Дальнего Востока предлагают выйти в Правительство РФ с предложением улучшить условия льготной ипотеки для бойцов, а также увеличить размер надбавки к пенсии по уходу для участников СВО с инвалидностью I группы.

«Сегодня важные и правильные решения приняты. Это еще один шаг по усовершенствованию системы поддержки участников СВО в части урегулирования вопроса по льготной ипотеке, по возможности приобретения жилья. И вопрос ухода за участниками СВО с инвалидностью, особенно с первой группой, - наиболее актуальный, потому что много обращений поступает по этой теме. Если наше решение поддержат и надбавку к пенсии увеличат хотя бы до МРОТ, это будет отличным результатом», - отметил Константин Дьяконов.

Сейчас надбавка к пенсии индексируется ежегодно и составляет: 1314 рублей — для получателей страховых пенсий (с 1 февраля 2025 года), 1377 рублей — для получателей пенсий по государственному обеспечению (с 1 апреля 2025 года). В районах Крайнего Севера и приравненных местностях она повышается на районный коэффициент. Однако, по оценке авторов обращения - депутатов ЕАО, даже с учётом коэффициентов этого недостаточно для оплаты реального ухода за инвалидами I группы.

Законодатели ДФО поддержали обращение в Правительство РФ с просьбой повысить размер надбавки к пенсии на уход для участников СВО, имеющих инвалидность I группы и нуждающихся в постоянной помощи.

Также парламентарии ДФО попросят улучшить условия льготной ипотеки для участников СВО. Ассоциация направит в Правительство РФ обращение с пакетом поправок к программе «Дальневосточная и арктическая ипотека».

Как информировал на заседании Ассоциации председатель Заксобрания Еврейской автономной области Роман Бойко, предложения были сформулированы по итогам «круглого стола», который состоялся в регионе с участием ветеранских объединений.

Так, на данный момент текущие лимиты (6 млн рублей — до 60 м², 9 млн рублей — свыше 60 м²) не покрывают рыночные цены в большинстве городов ДФО и Арктики: в ряде регионов стоимость «квадрата» превышает 160–180 тысяч рублей, а на Чукотке — свыше 260 тысяч рублей за м². Семьям приходится добирать дорогой «докредит».

Минимальный первоначальный взнос установлен на уровне 20%, но банки вправе требовать больше — местами до 50%, что фактически закрывает доступ к льготе.

«Вторичку» по программе разрешено покупать, как правило, только в сельской местности и моногородах (исключение — Магаданская область и ЧАО), тогда как в малых городах первичного рынка часто нет. И еще один барьер - «жёсткая» оценка кредитной истории участников СВО.

В ходе заседания Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» были одобрены следующие предложения, которые будут вынесены на федеральный уровень.

ПАДВЗ предлагает повысить максимальную сумму кредита и привязать её к средней рыночной стоимости жилья по субъектам, чтобы лимит соответствовал реальным ценам. Зафиксировать не только минимум, но и потолок первоначального взноса, исключив возможность его произвольного повышения банками. Также предлагается разрешить покупку «вторички» по льготной ипотеке во всех населённых пунктах ДФО и Арктики, а не только в сельских территориях и моногородах.

В Ассоциации уверены, что корректировка условий расширит доступ семей к жилью, снизит долговую нагрузку и позволит быстрее закрывать жилищные вопросы защитников Отечества.

«Мы предлагаем изменить правила так, чтобы ипотека действительно стала доступной. Здесь нужно решение на федеральном уровне», - резюмировал председатель Законодательного Собрания Забайкалья Юрий Кон.