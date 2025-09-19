Парламентская Ассоциация «Дальний Восток и Забайкалье» инициирует совершенствование мер поддержки участников СВО

19 Сентября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Экономику "охладили" до стагнации

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Армия и ВПК Приморский край Магаданская область Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Амурская область Еврейская автономная область Камчатский край Сахалинская область Чукотский автономный округ Республика Бурятия Забайкальский край
Фото: t.me/zabdeputat

Парламентская Ассоциация «Дальний Восток и Забайкалье» инициирует совершенствование мер поддержки участников СВО

Накануне в Чите завершилось заседание Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» (ПАДВЗ).

Председатель Законодательного собрания Амурской области, руководитель Ассоциации Константин Дьяконов, комментируя итоги работы, отметил, что одними из ключевых вопросов заседания были темы, касающиеся поддержки участников СВО.

(2025)|Фото: t.me/zabdeputat

В частности, депутаты Дальнего Востока предлагают выйти в Правительство РФ с предложением улучшить условия льготной ипотеки  для бойцов, а также увеличить размер надбавки к пенсии по уходу для участников СВО с  инвалидностью I группы.

«Сегодня важные и правильные решения приняты. Это еще один шаг по усовершенствованию системы поддержки участников СВО в части урегулирования вопроса по льготной ипотеке, по возможности приобретения жилья. И вопрос ухода за участниками СВО с инвалидностью, особенно с первой группой, - наиболее актуальный, потому что много обращений поступает по этой теме. Если наше решение поддержат и надбавку к пенсии увеличат хотя бы до МРОТ, это будет отличным результатом», - отметил Константин Дьяконов.

(2025)|Фото: t.me/zabdeputat

Сейчас надбавка к пенсии индексируется ежегодно и составляет: 1314 рублей — для получателей страховых пенсий (с 1 февраля 2025 года), 1377 рублей — для получателей пенсий по государственному обеспечению (с 1 апреля 2025 года). В районах Крайнего Севера и приравненных местностях она повышается на районный коэффициент. Однако, по оценке авторов обращения - депутатов ЕАО, даже с учётом коэффициентов этого недостаточно для оплаты реального ухода за инвалидами I группы.

Законодатели ДФО поддержали обращение в Правительство РФ с просьбой повысить размер надбавки к пенсии на уход для участников СВО, имеющих инвалидность I группы и нуждающихся в постоянной помощи.

(2025)|Фото: t.me/zabdeputat

Также парламентарии ДФО попросят улучшить условия льготной ипотеки для участников СВО. Ассоциация направит в Правительство РФ обращение с пакетом поправок к программе «Дальневосточная и арктическая ипотека».

Как информировал на заседании Ассоциации председатель Заксобрания Еврейской автономной области Роман Бойко, предложения были сформулированы по итогам «круглого стола», который состоялся в регионе с участием ветеранских объединений.

Так, на данный момент текущие лимиты (6 млн рублей — до 60 м², 9 млн рублей — свыше 60 м²) не покрывают рыночные цены в большинстве городов ДФО и Арктики: в ряде регионов стоимость «квадрата» превышает 160–180 тысяч рублей, а на Чукотке — свыше 260 тысяч рублей за м². Семьям приходится добирать дорогой «докредит».

(2025)|Фото: t.me/zabdeputat

Минимальный первоначальный взнос установлен на уровне 20%, но банки вправе требовать больше — местами до 50%, что фактически закрывает доступ к льготе.

«Вторичку» по программе разрешено покупать, как правило, только в сельской местности и моногородах (исключение — Магаданская область и ЧАО), тогда как в малых городах первичного рынка часто нет. И еще один барьер - «жёсткая» оценка кредитной истории участников СВО.

В ходе заседания Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» были одобрены следующие предложения, которые будут вынесены на федеральный уровень.

(2025)|Фото: t.me/zabdeputat

ПАДВЗ предлагает повысить максимальную сумму кредита и привязать её к средней рыночной стоимости жилья по субъектам, чтобы лимит соответствовал реальным ценам. Зафиксировать не только минимум, но и потолок первоначального взноса, исключив возможность его произвольного повышения банками. Также предлагается разрешить покупку «вторички» по льготной ипотеке во всех населённых пунктах ДФО и Арктики, а не только в сельских территориях и моногородах.

В Ассоциации уверены, что корректировка условий расширит доступ семей к жилью, снизит долговую нагрузку и позволит быстрее закрывать жилищные вопросы защитников Отечества. 

(2025)|Фото: t.me/zabdeputat

«Мы предлагаем изменить правила так, чтобы ипотека действительно стала доступной. Здесь нужно решение на федеральном уровне», - резюмировал председатель Законодательного Собрания Забайкалья Юрий Кон.

Теги: парламентская ассоциация, участники сво, ипотека, инициатива, пенсия по инвалидности


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети