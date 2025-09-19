19 Сентября 2025
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Жительница Режа оформила с телефона подруги кредит для мошенников

Жительница Режа оказалось на скамье подсудимых, поскольку, поддавшись уговорам мошенников, оформила на свою подругу кредит на 200 тыс. рублей. Подробнее об этом рассказали в пресс-службе судов Свердловской области.

Все произошло в мае этого года, когда Людмила обратилась с просьбой дать взаймы к своей подруге Татьяне. Последняя согласилась, но поскольку не умеет пользоваться мобильным приложением банка, просто передала телефон подруге, чтобы та перевела себе на карту оговоренную сумму.

Уже на следующий день дочь Татьяны заметила, что с карты матери не только перевели все имеющиеся средства в размере 50 тыс. рублей, но и оформили кредит на ее имя. В общей сумме Людмила перевела себе со счета подруги 205 тыс. рублей, 5 тыс. из которых позднее вернула.

Татьяна обратилась в Режевской городской суд, чтобы вернуть свои деньги. Уже в суде Людмила призналась, что стало жертвой мошенников. По ее словам, после смерти супруга и серьезных проблем со здоровьем она искала способ заработка в интернете, когда наткнулась на некого "Аркадия". Тут по телефону проинструктировал ее найти человека с банковской картой, перевести с нее деньги на свой счет, а после на счета, указанные "Аркадием". Людмила также заверила суд, что сама не воспользовалась деньгами и не знает, кому они в итоге достались.

Однако это не сняло ответственности с Людмилы и суд обязал её выплатить Татьяне 200 тыс. рублей и еще 7 тыс. в виде судебных расходов. Решение не вступило в законную силу.

