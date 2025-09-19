В Перми мужчина приговорен к 17 годам колонии строгого режима за сексуальные преступления против детей

В Перми мужчина приговорен к 17 годам колонии строгого режима за ряд тяжких и особо тяжких преступлений в отношении несовершеннолетних, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

35-летний житель Красновишерского района признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении двух и более несовершеннолетних, с использованием беспомощного состояния потерпевших (ч. 5 ст. 132 УК РФ,) развратных действиях без применения насилия в отношении двух и более лиц (ч. 3 ст. 135 УК РФ), использовании несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов (ч. 2 ст. 242.2 УК РФ) и незаконном распространении порнографических материалов в сети "Интернет" (ч. 3 ст. 242 УК РФ).

Установлено, что с 2022 по 2024 год обвиняемый знакомился в соцсетях с несовершеннолетними девочками. Во время переписки он принуждал девочек к совершению действий сексуального характера и просил присылать интимные фото. В ответ он также присылал им интимные фотографии и порнографию.

Противоправная деятельность была пресечена следователями СК России во взаимодействии с оперативниками УБК ГУ МВД России по Пермскому краю.

Полученные в совокупности неопровержимые доказательства виновности мужчины, несмотря на непризнание им вины, позволили следователям СК России предъявить ему обвинение в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.