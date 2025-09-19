У секретаря СНБО Украины нашли 8 объектов элитной недвижимости в США

Семья секретаря СНБО и экс-министра обороны Украины Рустема Умерова имеет восемь элитных объектов недвижимости в США: одну – в Нью-Йорке, а все остальные - во Флориде. Об этом сообщил украинский Центр противодействия коррупции, опубликовавший фотографии объектов изнутри.

Квартиры и дома впечатляют, их стоимость оценивается в миллионы долларов. Характерно, что СНБО заявил, что публичный статус Умерова не позволяет сообщать об этом, потому что у него есть дети. Однако там признали, что родственники Умерова проживают в двух из указанных объектов недвижимости, но Умеров не оплачивает проживание ни одной из этих семей. Также подчеркивается, что оставшиеся пять адресов "не являются и не были актуальными и не используются в период 2019-2025 годов ни семьей Умерова (жена и дети), ни другими родственниками". То есть СНБО не стал отрицать, что все квартиры являются собственностью Умерова.

Центр противодействия коррупции был создан еще в 2012 году и работает на западные гранты.



