Кадыров отжимается по 50 раз, когда слышит слухи о своем нездоровье

Глава Чечни Рамзан Кадыров, которому 5 октября исполнится 49 лет, заявил, что способен сделать сразу 50 отжиманий. Так он прокомментировал вопрос журналистов о реакции на слухи о его здоровье.

"Я всегда, когда мне говорят, что со здоровьем не все в порядке, делаю сразу 50 отжиманий", - сказал Кадыров в интервью РИА Новости.

В начале августа этого года сильно исхудавший Кадыров заявил, что вернулся к спортивным тренировкам после перерыва. О причинах перерыва он не сообщил. Здоровье лидера Чечни остается предметом обсуждений, поскольку его внешний вид и движения во время нечастых публичных появлений идут вразрез с заявлениями о полном здоровье и отсутствии серьезных заболеваний.