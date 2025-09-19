Роскомнадзор доволен эффектом от блокировки звонков в мессенджерах

Роскомнадзор утверждает, что "эффект от ограничений звонков а WhatsApp* и Telegram проявился сразу" после их введения.

"Нам удалось избирательно ограничить тот функционал, которым в основном пользуются мошенники, ведь для них голосовой контакт с жертвой принципиально важен. После этого мошенники попытались вернуться к обычной телефонной связи, однако звонки с подменой номера у них уже не проходят", - заявил руководитель Роскомнадзора Андрей Липов в интервью "Известиям".

Однако у граждан и бизнеса есть масса претензий к "спасательным" действиям Роскомнадзора.

Так, около половины россиян отрицательно восприняли ограничение звонков в мессенджерах. Тем более, что большая часть звонков от мошенников все равно приходится именно на телефонную связь.

А банки тем временем заявляют о предкризисном положении: из-за работы так называемой антифрод-системы до клиентов не доходят важные телефонные звонки от кредитных организаций. Например, банки не могут дозвониться до клиентов, когда надо проверить сомнительную операцию по их счетам.

*мессенджер принадлежит американской технологической корпорации Meta, которую российский суд признал экстремистской организацией и запретил на территории РФ