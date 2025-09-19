В Югорске произошло обрушение гаража, пострадал собственник

В Югорске произошло обрушение гаража, пострадал собственник, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Следователи проводят проверку по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

18 сентября при попытке завести автомобиль с установленным газобаллонным оборудованием произошло воспламенение образовавшейся под машиной взрывоопасной смеси паров, что привело к обрушению гаража, в котором находился автомобиль. При осмотре владельца автомобиля бригадой скорой медицинской помощи, каких-либо телесных повреждений, влекущих причинение вреда здоровью, не выявлено.

Следователи провели осмотр места происшествия и в настоящее время устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.