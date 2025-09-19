Памятник Дзержинскому установили в Нижнем Тагиле

В экспозиции Парка советской скульптуры в Нижнем Тагиле появился бюст основателя и главы ВЧК Феликса Дзержинского. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

По словам заведующей сектором городской скульптуры Александры Шемякиной, скульптура прибыла в Нижний Тагил из Белоруссии. Восстанавливал произведение реставратор музея изобразительных искусств Владимир Бекетов.

Парк скульптуры советского периода был открыт осенью 2019 года. Сейчас в экспозиции находятся 15 произведений, в том числе бюсты Ленина и Сталина.

Напомним, что недавно памятник Дзержинскому открыли во Владивостоке, также планируется установка монумента в честь основателя ВЧК в Омске.