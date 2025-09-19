В Екатеринбурге разыскивают 12-летнюю Настю, пропавшую на Уралмаше

В Екатеринбурге в районе Уралмаша пропала 12-летняя Анастасия. Как сообщает пресс-служба городского УМВД, 18 сентября ребенок гулял в Парке Победы с подружкой, около 14.30 девочки разошлись и Настя направилась по ул.Кировоградской в сторону ул. Бакинских комиссаров, после чего ее никто не видел.

Заявление о пропаже ребенка поступило в отдел полиции №15 еще вчера. Поисками также уже занимаются местные волонтеры.

Приметы разыскиваемой: рост около 140 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Одета: (как на фото) розовый плащ, синяя брючная школьная форма, розовые кроссовки. С собой носит коричневый ранец.

Всех, кто располагает информацией о пропавшей, просят сообщить по телефону: 356-42-15 или 102 (02). На розыск школьницы ориентирован личный состав городской полиции.