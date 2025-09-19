На Камчатке из-за афтершока в 7,2 балла была объявлена угроза цунами

Очередной мощный афтершок июльского землетрясения произошел на Камчатке. Утром (по местному времени) 19 сентября зафиксирован толчок магнитудой 7,2 балла. По восточному побережью полуострова была объявлена угроза цунами, через несколько часов ее сняли.

В Петропавловске-Камчатском и других населенных пунктах власти начали обследование объектов, получивших повреждения. Особое внимание уделяется школам и детским садам.

Землетрясение магнитудой 8,8 балла произошло на Камчатке 30 июля. Оно вызвало цунами, также повреждения получили многие здания и сооружения, в том числе жилые дома. При этом жертв и пострадавших не было. Это самое мощное землетрясение в регионе за последние 70 лет. Одновременно проснулись и активно начали извергаться многие камчатские и курильские вулканы.