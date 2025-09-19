ЕС намерен ускорить отказ от российского СПГ после призывов Трампа

Европейский союз планирует ускорить поэтапный отказ от сжиженного природного газа России на фоне призывов американского президента Дональда Трампа активнее снижать торговлю энергоресурсами с Москвой.

Еврокомиссия рассматривает возможность включить в новый санкционный пакет положение об отказе от импорта всего российского СПГ раньше конца 2027 года — изначально установленного ЕС срока. Евросоюз также рассматривает еще одну опцию для ускорения отказа от импорта СПГ из РФ — через внесение поправки к плану RePowerEU, который предусматривает прекращение зависимости ЕС от российских энергоресурсов, сообщает Bloomberg.

Администрация Трампа призвала Европу ускорить отказ от импорта российского топлива и настаивает, чтобы союзники США ввели тарифы в 100% против Индии и Китая из-за их закупок российской нефти. По словам американского лидера, это условия для наращивания его давления на Москву. При этом многие страны Евросоюза не готовы вводить пошлины на китайскую и индийскую продукцию, поэтому ЕК намерена сосредоточиться на российском СПГ.