Суд передал издательство "Музыка" государству

В Москве Перовский суд передал государству издательство "Музыка", иск ведомства будет удовлетворен в полном объеме.

Это произошло по требованию Генпрокуратуры. Таким образом, в собственность страны перейдет собранный за 150 лет архив нотных изданий.

В начале сентября текущего года суд арестовал все движимое и недвижимое имущество издательства, его собственнику и гендиректору Марку Зильберквиту (гражданин США), а также другим ответчикам запрещен выезд из страны.