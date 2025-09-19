Минфин: уровень ключевой ставки - "решающий фактор" для курса рубля

Для курса рубля уровень ключевой ставки Центробанка России является "решающим фактором".

Как заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, "у нас все как в открытых разных экономиках". По его словам, денежно-кредитная политика регулятора определяет действия крупнейших экспортеров страны по продаже валютной выручки. В августе текущего года наметился тренд на ослабление российской национальной валюты, после чего кабмин обнулил норматив по продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами. "Мое глубокое убеждение, что на поведение экспортеров больше влияет ставка, чем указ. Потому что, когда рублевое финансирование дорогое, то они, естественно, предпочитают продать валютную выручку", — отметил Моисеев.

После обнуления норматива компании вдвое нарастили закупки валюты. Замминистра указал, что в этом нет ничего странного, сообщает РБК.

Напомним, Центробанк России установил официальный курс доллара на 12 сентября на уровне 85,6647 руб. Официальный курс доллара в последний раз превышал 85 руб. 11 апреля.