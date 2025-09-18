Главреда Тelegram-канала Baza Трифонова отпустили под домашний арест

Главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова отпустили из СИЗО под домашний арест. Меру пресечения сегодня изменил Замоскворецкий суд Москвы.

Под домашним арестом он пробует до 20 октября. Помимо этого, Трифонов также не может использовать средства связи и общаться с участниками уголовного дела. Аналогичным образом суд поступил и в отношении продюсера канала Татьяны Лукьяновой.

Трифонову вменяется три эпизода дачи взятки. Свою вину он не признает. Трифонова и сотрудницу канала Татьяну Лукьянову арестовали в июле 2025 г. Под стражей по данному делу также оказались трое полицейских: оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД России "Красноярское" Сергей Ковалев, начальник дежурной части УМВД по Краснодару Александр Аблаев и оперуполномоченный уголовного розыска Белгорода Александр Селиванов. По версии следствия, трое силовиков два года передавали служебную информацию Тelegram-каналу Baza.