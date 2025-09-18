На дорогах Екатеринбурга появится пластиковая разметка

В скором времени вся дорожная разметка в Екатеринбурге будет пластиковой. Об этом ообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с горадминистрацией.

Часть разметки на ответственных участках также собираются сделать и шумовой. Это значит, что при наезде на нее, водитель сразу услышит определённый звук.

В пресс-службе мэрии Накануне.RU рассказали, что город уже купил специальную машину - экструдер, которая наносит пупырчатую разметку на дорогу. Другие подробности пока не раскрываются.