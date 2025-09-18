На Урале автомобиль врезался в мост и сгорел, погиб водитель

На Среднем Урале автомобиль попал в ДТП, после чего сгорел. Его водитель погиб.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, авария произошла сегодня на трассе "Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов". По предварительным данным, водитель автомобиля Opel не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в опору моста.

После этого произошло возгорание авто. В результате водитель, мужчина 1986 года рождения, погиб на месте.

Все обстоятельства инцидента сейчас устанавливаются. Как отметили в ГАИ, движение на участке осуществляется в штатном режиме.