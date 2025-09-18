В мессенджере Max появилась двухэтапная аутентификация

В российском национальном мессенджере Max появилась двухэтапная аутентификация.

Два этапа верификации повышают безопасность аккаунта и минимизируют риски мошенничества, пишет РИА Новости.

VK заявляет, что аудитория мессенджера Max превысила 35 млн пользователей – это около четверти населения России.

"С начала запуска летом мы регулярно увеличиваем количество зарегистрированных пользователей. <…> Напомним, буквально в начале июня мы стартовали с значения около 100 000 – 200 000", - сказал ранее глава VK (разработчик мессенджера – прим. ред.) Владимир Кириенко.

Пока VK так и не провела официальную презентацию мессенджера, которая должна ознаменовать завершение этапа бета-тестирования сервиса. Ранее было анонсировано, что это произойдет осенью.