"Уралуправтодор" ищет подрядчика для ремонта трассы М-5 "Урал"

"Уралуправтодор" объявил конкурс на поиск подрядчика для ремонта путепровода на трассе М-5 "Урал". Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

"Ремонт путепровода на км 157+900 автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, подъезд к городу Екатеринбург, Свердловская область", - говорится в документе.

Ранее сообщалось со ссылкой на "Уралуправтодор", что работы по ремонту мостового путепровода на 158-м километре трассы откладываются на год.

Стоимость контракта составит 142,5 млн рублей. На эти деньги рабочие восстановят насыпи и пролетные строения, отремонтируют систему водоотвода и гидроизоляции, уложат новый асфальт, обновят барьерные и перильное ограждение. Завершить все работы планируется не позднее 15 ноября 2026 года.

Подать заявку потенциальный подрядчик может до 30 сентября текущего года.

Напомним, что путепровод был поврежден неизвестным транспортным средством в январе 2024 года. Сразу были введены ограничения на проезд под мостом для автомобилей тяжелее 3,5 т, а также выше и шире 3,7 т. Движение по мосту закрыли, а поврежденные конструкции демонтировали только в мае прошлого года. Велись ли после этого на участке какие-то работы - неизвестно.