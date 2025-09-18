В Архангельской области подросток попал под следствие из-за терактов

По версии следствия, 16-летний житель Архангельской области переписывался с представителем украинских спецслужб. Во время общения он согласился за деньги повредить объекты железнодорожной транспортной инфраструктуры.

Подросток 28 августа в Коношском муниципальном округе Архангельской области на 703 км железнодорожного перегона станции Ерцево – Коноша-1 Северной железной дороги поджёг два релейных шкафа и скрылся.

Эти действия стали основой для уголовного дела по статье "Теракт, повлекший причинение значительного имущественного ущерба". Как сообщалось ранее, аналогичные действия подросток совершил вдвоём со сверстником 4 августа на железнодорожной станции Коноша-1, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.