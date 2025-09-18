Ставка по семейной ипотеке может быть снижена при появлении "большого количества детей"

Ставка по семейной ипотеке может быть дифференцирована "при появлении большого количества детей", заявил журналистам замминистра финансов России Иван Чебесков.

"Одно из ключевых предложений, мне кажется, оно звучало, в первую очередь, в парламенте, это различные ставки в зависимости от количества детей, чтобы делать ставку более низкой для семей с большим количеством детей, таким образом предоставляя демографические стимулы", - цитирует чиновника "Интерфакс".

По словам Чебескова, сейчас Минфин прорабатывает возможность рефинансирования кредитов граждан с возросшим числом детей в автоматическом или полуавтоматическом режиме.

В начале сентября в Минфине также заявляли, что параметры семейной ипотеки могут быть пересмотрены для повышения ее адресности, но все изменения должны согласовать Минтруд и Минстрой.

В Минфине отмечали, что рассматривается ряд предложений: дифференциация ставки в зависимости от числа детей или региона кредитования, возможность расширения лимитов стоимости жилья. Впрочем, не все они поддерживаются. В Минфине отмечают, что дифференцированную в зависимости от региона ставку будет сложно администрировать, и это может быть не всегда справедливо с точки зрения трудовой миграции населения. А лимитов, якобы, пока хватает.