"Газпром" не получит снижения налогов в связи со строительством "Силы Сибири-2"

Министерство финансов России не обсуждает налоговые преференции для "Газпрома" в связи с возможным строительством газопровода "Сила Сибири-2", для этого нет бюджетных возможностей в перспективе ближайших трех лет, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов.

Также в Минфине не обсуждают налоговые льготы для проекта "Арктик СПГ-2", оператором которого является "Новатэк".

В середине сентября 2025 года сообщалось, что Минфин может снизить налоговую нагрузку на "Газпром" в 2026 году. Предполагается, что "Газпром" сможет получить часть дополнительных доходов компаний от индексации тарифов в виде снижения налогов.

Финансовые показатели "Газпрома" ухудшились в 2023 году, когда компания понесла чистый убыток по МСФО впервые за 25 лет, а затем наблюдался спад в первой половине 2024 года, однако затем последовало существенное восстановление: чистая прибыль составила 1,22 трлн рублей против убытка 629 млрд рублей годом ранее. Снижение было вызвано падением экспорта газа в Европу и снижением экспортных цен, а улучшение результатов в 2024 году связано с ростом поставок в Китай и восстановлением ценовой динамики.