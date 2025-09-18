18 Сентября 2025
Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Госуправление может вернуться в отрасль ЖКХ - Минстрой

Госуправление и госпланирование могут вернуться в систему ЖКХ, считает министр строительства России Ирек Файзуллин.

"Мы говорим о том, что в ЖКХ должен быть эффективный собственник, эффективный ресурс снабжения. (...) Но любой результат начинается с первого шага. Значит, этот шаг нужно делать, соответствующие рекомендации постоянно обсуждаются, в том числе и вопросы госплана", - цитирует министра "Интерфакс".

"Концессионер, который приходит только на столичный водоканал, министерство поддерживать не будет. Регион должен создать, либо вернуться к советской системе, когда были областные водоканалы, и внутренняя "перекрестка" будет происходить", - заявил Файзуллин на Московском финансовом форуме.

"Мы в наших рекомендациях министерства именно такие предложения отрабатываем. А это именно госуправление", - добавил министр.

По словам Файзуллина, в крупных городах работа с частными управляющими организациями и постепенный, поэтапный переход на госуправление являются вынужденными.

Стоит отметить, что у госуправления в сфере ЖКХ есть и идеологические противники в правительстве России – это министр экономического развития Максим Решетников. В июне на ПМЭФ он отмечал, что проблему надо решать за счет повышения тарифов, которые в текущем состоянии не покрывают выпадающие расходы коммунальщиков.

"Сейчас идет квазибюджетное финансирование отрасли [ЖКХ]. Мы 20 лет уходили от этого, за последние шесть лет мы отрасль вернули, по сути, на бюджетное финансирование. При том, что влияние ЖКХ на инфляцию небольшое. И нам придется теперь принимать непопулярное решение. Все должно стоить столько, сколько это экономически стоит", - намекнул министр на дальнейший рост тарифов.

Теги: жкх, госуправление, ирек файзуллин, максим решетников


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

