В Кремле не нашли, что сказать по поводу слухов о повышении НДС

В Кремле отказались комментировать слухи по поводу возможного повышения НДС для пополнения стремительно пустеющего бюджета.

"Это вопрос, который я переадресую в правительство. Все-таки работа ведется там. Все наработки в правительстве. Поэтому просьба обращаться по бюджетным делам сейчас именно в кабинет министров", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Стоит отметить, что о всех серьезных изменениях в налоговой системе в последние годы стране объявлял именно президент (например, о дифференциации НДФЛ в зависимости от размера дохода).

О возможном повышении налогов в России ранее сообщил Reuters со ссылкой на неназванные источники. При этом в июне на ПМЭФ глава Минфина России Антон Силуанов соглашался, что бюджет "серьезно штормит", но подтвердил, что правительство не будет "трогать налоги": "И это правильно, потому что это тоже инструмент, институт для предсказуемости нашей политики".