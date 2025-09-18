"Уральские авиалинии" решили прекратить рейсы в Геленджик

Авиакомпания "Уральские авиалинии" решила прекратить выполнять рейсы в Геленджик. На это у перевозчика нашлись свои причины.

Напомним, "Уральские авиалинии" возобновили рейсы в Геленджик в июле нынешнего года. Незадолго до этого аэропорт южного города полностью возобновил работу впервые с февраля 2022 года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе авиакомпании, причиной отказа от рейсов стали "влияние сложных погодных условий на пунктуальность полетов, а также особенности выполнения взлетно-посадочных операций в аэропорту Геленджика".

"В целях оптимизации расписания принято решение о переобеспечении рейсов по маршрутам "Екатеринбург – Геленджик – Екатеринбург" и "Москва – Геленджик – Москва" в Краснодар до конца летней навигации", - пояснили в "Уральских авиалиниях".

В авиакомпании предложили пассажирам возврат денег за билеты или вылет и прибытие из/в ближайших аэропортов, а также принесли извинения за доставленные неудобства.