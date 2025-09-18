Глава Кировской области предложил усилить ответственность медучреждений за склонение женщин к аборту

В ходе оглашения ежегодного послания губернатор Кировской области акцентировал внимание на совершенствовании демографической политики в регионе. Он рассказал об инициативах, реализуемых правительством Кировской области в части повышения рождаемости и улучшения демографической ситуации.

В регионе на протяжение последнего времени идет активная работа по профилактике абортов. Александр Соколов напомнил, что с 1 сентября вступил в силу Закон Кировской области «О защите материнства и запрете склонения беременной женщины к искусственному прерыванию беременности».

Теперь, если медицинские работники будут осуществлять действия по склонению женщины, пришедшей на прием, к аборту при отсутствии медицинских показаний, для них наступает соответствующая закону ответственность. При этом, наказание должно быть значительно более жестким и для медицинской организации, в которой работает данный врач.

"Прошу депутатов Законодательного Собрания выйти с инициативой и усилить ответственность до максимально возможной для юридических лиц, для которых аборт – это всего лишь заработок", – обратился к парламентариям в послании губернатор Александр Соколов.