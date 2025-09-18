В Прикамье прошла инаугурация переизбранного губернатора

Переизбранный губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вступил в должность. На прошедших выборах он набрал 70,94% голосов.

Выступая во время торжественной церемонии инаугурации, Махонин заявил, что каждое достижение региона — результат работы наших земляков, тех, кто каждый день спасает жизни, защищает нашу Родину, учит детей, развивает промышленность, поддерживает нашу молодёжь.

"Отдельная благодарность президенту России Владимиру Владимировичу Путину, полномочному представителю президента России в ПФО Игорю Комарову и Правительству России за внимание к Пермскому краю и поддержку в реализации наших проектов", - подчеркнул он.

"Для меня Пермский край — больше не поезд, который едет на угле и мазуте. Сегодня наш регион — современный скоростной электропоезд, который каждый день движется вперёд. Уверен, вместе мы сможем достичь самых высоких целей. Для этого у нас есть все возможности и, конечно, наш пермский характер. Продолжим работать, чтобы Прикамье оставалось местом, где хочется жить, учиться и растить детей", - заявил глава региона.

"Горд продолжать работать на благо нашей малой родины", - завершил он.

Отметим, что поддержка Махонина несколько снизилась при более высокой, чем в 2020 году явке. Так, в 2020 году за Дмитрия Махонина проголосовали 540 тыс. 290 человек. Это 75,69% голосов избирателей при явке 35,72%. В этом году в выборах приняли участие 967 208 человек, что составляет 49,03% избирателей. Данная явка является рекордной на выборах губернатора Прикамья.

Депутат заксобрания, кандидат партии КПРФ Ксения Айтакова набрала 10,3% голосов, депутат либерал-демократ Олег Постников - 7,89% голосов, кандидат "Новых людей" Денис Шитов набрал 5,87% голосов избирателей, Людмила Караваева кандидат партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" получила поддержку 3,26% избирателей.