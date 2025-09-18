Александр Соколов предложил ввести ограничения на круглосуточную торговлю в многоквартирных домах

Губернатор Кировской области обратился к депутатам Законодательного Собрания региона с предложением вынести на федеральный уровень инициативу по ограничению круглосуточной торговли в тех точках, что расположены с многоквартирных домах.

Напомним, в Кировской области сформирована региональная программа мер по снижению алкоголизации населения. Об этом Александр Соколов рассказал во время ежегодного послания губернатора.

Глава региона отметил, что для снижения алкоголизации населения в Кировской области уже установлены запреты на розничную продажу алкоголя. Так, в частности, нельзя проводить торговлю крепкими алкогольными напитками день последнего звонка школьников, в День защиты детей, День молодежи и День знаний. Также наложен запрет на продажу алкоголя в торговых помещениях, расположенных в цокольных и подвальных этажах многоквартирных домов.

"Считаю, что данных мер недостаточно. Прошу Законодательное Собрание выйти на федеральный уровень с законодательной инициативой о предоставлении регионам права устанавливать запреты на круглосуточную торговлю в магазинах, расположенных в многоквартирных домах. Именно там наибольшее число нарушений, связанных с незаконной торговлей алкогольной продукции", — сказал Александр Соколов.