Мэр Серова отправлен в отставку по решению суда

Глава уральского города Серов Василий Сизиков отправлен в отставку по решению суда. На этом настояла прокуратура.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, сегодня Серовским районным судом был рассмотрен иск городского прокурора к думе Серовского муниципального округа и мэру Василию Сизикову. Заседание прошло в закрытом режиме.

"Требования Серовского городского прокурора о признании незаконным решения думы Серовского муниципального округа от 18 апреля 2025 года удовлетворены. А также досрочно прекращены полномочия главы Серовского муниципального округа Сизикова в связи с утратой доверия", - отметили в пресс-службе.

Там уточнили, что решение пока не вступило в силу и еще может быть обжаловано.

Ранее сообщалось, что прокуратура требовала от мэра Серова отставки в связи с утратой доверия еще в марте нынешнего года. Но писать заявление "по собственному желанию" чиновник отказался.