Власти разрешили застройщикам сдвигать сроки ввода жилья - Хуснуллин

У каждого пятого застройщика в России сейчас есть задержки по срокам ввода жилья, сообщил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин. Он заявил, что власти в качестве антикризисной меры разрешили девелоперам немного сдвигать сроки ввода.

"Но это не из-за того, что там технически что-то не готово. Сегодня система построена так, что чем меньше средств собирается на счетах эскроу, тем выше ставка. Поэтому мы действительно как антикризисную меру разрешили девелоперам сдвигать чуть вправо срок ввода для того, чтобы точно гарантированно достроить дома", - цитирует Хуснуллина РИА Недвижимость.

Вице-премьер добавил, что говорить о значительных рисках для отрасли нельзя, "ситуация постоянно мониторится".

Ранее о том, что ситуация в целом остается стабильной, говорила и глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина: "Около 5% ипотечного портфеля банков приходится на проблемные кредиты. Ипотека растет, большинство застройщиков остается прибыльными. Покрытие кредитов эскроу-счетами снизилась, но не очень сильно. Отдельные компании могут сдвигать сроки сдачи. Обычно банки идут навстречу таким застройщикам, реструктурируют кредиты".

В августе 2025 года сообщалось, что СКР возбудил уголовные дела и пришел в офис застройщика "Самолет" в Петербурге. Дела касались задержек с вводом жилых комплексов "Новое Колпино" и "Курортный квартал". В компании отрицать проблемы не стали, указали, что проблемы со сдачей объектов были обусловлены нехваткой рабочей силы, но сейчас работа на них идет ускоренными темпами, корпуса комплексов постепенно сдаются, дольщики получают ключи. Позже стало известно, что прокуратура отменила возбуждение уголовных дел из-за отсутствия признаков состава преступления: действий по обману участников долевого строительства не предпринималось.