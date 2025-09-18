Специалисты "РМК Поиск" показали отличный результат на соревнованиях "Лучший дежурный караул" в УрФО

Сотрудники аварийно-спасательного подразделения "РМК Поиск" отлично проявили себя на соревнованиях "Лучший дежурный караул" в Уральском федеральном округе.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, смотр-конкурс профессионального мастерства на звание "Лучший дежурный караул (смена) пожарно-спасательного подразделения ФПС ГПС в 2025 году" прошел в поселке Новогорном Челябинской области 15 и 16 сентября. Среди шести команд заняли первое место и одержали победу представители ГУ МЧС по Челябинской области.

Отличный результат (по количеству баллов наравне с победителями) на конкурсе показали сотрудники "РМК Поиск". Хотя специалисты выступали вне основного зачета, поскольку не входят в структуру МЧС, они составили достойную конкуренцию спасателям. Соревнования, приближенные к реальным условиям работы спасателей, шли в три этапа. В первый день предстояло пройти индивидуальные задания каждому члену команды в соответствии с его должностью.

Так, начальник караула выполнял ряд упражнений: надев боевую одежду пожарного и проверив дыхательный аппарат со сжатым воздухом, пробежал "змейкой" с гирями по 16 килограммов. Затем он должен был перевернуть покрышку и завершить задание перемещением пострадавшего безопасным способом.

Перед помощником начальника караула стояла задача при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента перелить жидкость из одной емкости в другую так, чтобы не пролить ни капли и не повредить саму емкость. Командир отделения выполнял упражнение по профессиональной подготовке: ему нужно было надеть общевойсковой защитный комплект и противогаз.

Двое пожарных оказывали первую помощь пострадавшему – накладывали кровоостанавливающий жгут на плечо, а также шину на перелом голени. А водитель пожарной машины сдавал экзамен по вождению и проехал специально подготовленную трассу, на которой выполнил 10 упражнений.

"Мы вошли в тройку лучших на региональном уровне соревнований, и нам выпала возможность поучаствовать в "Лучшем дежурном карауле" вне зачета с главными управлениями МЧС из разных областей на уровне УрФО. Мы долго готовились к этому конкурсу, чтобы показать свои силы на достойном уровне. С командами МЧС состязаться было непросто: все участники сильные, опытные. Наше подразделение молодое, при этом все сотрудники у нас с многолетним опытом работы в службах спасения. Мы очень довольны своим результатом", - отметил руководитель аварийно-спасательного подразделения "РМК Поиск" Денис Рыжов.

Вторым этапом стала огневая полоса психологической подготовки пожарных с элементами выполнения аварийно-спасательных работ. Отделение из пяти человек отправляется на задание в полном обмундировании. Команда проходит полосу препятствий, где нужно действовать как единый организм. Вскрыть дверь, проползти по тоннелю, попасть в здание, эвакуировать пострадавшего из-под завала и в конце занять позиции ствольщиков.

Боевое развертывание – завершающий третий этап. По сигналу судьи личный состав караула прокладывает магистральную линию, взбирается на второй этаж здания по пожарной лестнице, спасает пострадавшего, а затем производит пуск воды в окно из рабочей рукавной линии.

"Соревнования заставили нас попотеть. Каждый этап и штрафная секунда решали исход. Особенно тяжелой оказалась полоса препятствий: доставка пострадавшего и прокладка магистральной линии отнимали много сил. Мы сделали все практически безошибочно, не теряя время на штрафных баллах. Было тяжело, но подготовка нашего инструктора Павла Носырева, физическая и психологическая, помогла нам показать себя", - рассказал командир отделения аварийно-спасательного подразделения "РМК Поиск" Игорь Гильматов.

Остается добавить, что в смотре-конкурсе "Лучший дежурный караул" приняли участие команды подразделений пожарной охраны из Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областей и Ханты-Мансийского автономного округа.