Закон о первом рабочем месте примут в Кировской области: поддержка молодых специалистов и стимул для работодателя

В Кировской области разработают закон о первом рабочем месте, направленный на поддержку молодых специалистов и создать стимулы для работодателей. Об этом сообщает пресс-центр правительства Кировской области

Выступая с ежегодным посланием, губернатор Кировской области Александр Соколов отметил, что в регионе уже третий год наблюдается миграционный прирост.

"Это происходит за счет того, что меньше людей уезжают из Кировской области. Мы проанализировали статистику – в основном принимают решение остаться на малой родине трудоспособные люди от 18 до 45 лет с образованием. Это значит, что люди видят изменения к лучшему и поверили в свои города, села и деревни, в их развитие и перспективы. И это значит, что вся наша работа не зря", — сказал глава региона.

Губернатор также отметил увеличение количества молодых людей, поступающих в учебные заведения. В этом году значительно большее число выпускников школ предпочли обучаться в колледжах, техникумах и вузах.

"Все места были заняты в первую же волну, не пришлось объявлять дополнительный набор, как это было в прошлом. Напомню, что для популяризации обучения в нашем регионе мы установили стимулирующие выплаты учителям и школам, если их выпускники поступили в наши вузы, техникумы или вернулись работать в Кировскую область после обучения в ведущих вузах страны", — подчеркнул губернатор.

Александр Соколов обозначил: необходимо принять меры для того, чтобы предприятиям региона было выгодно принимать на работу выпускников вузов и СПО и платить им достойную заработную плату.

"Считаю необходимым установить меры государственной поддержки занятости молодых специалистов, ищущих работу впервые. Поручаю правительству области внести до конца года в Законодательное Собрание законопроект о первом рабочем месте. Данный закон должен обеспечить поддержку молодых специалистов и создать стимулы для предпринимателей, принимающих молодежь на работу", — сказал губернатор.