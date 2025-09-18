Россияне тратят на ТО автомобиля в среднем 31 тысячу рублей

Российские автомобилисты в среднем тратят на плановое техобслуживание машины 31 тыс. руб., подсчитали аналитики "Авито".

Большая часть автовладельцев проходит плановые ТО в автосервисах. Каждый пятый обслуживает машину только у официального дилера.

Выбирая место обслуживания, 36% россиян обращают внимание на качество работ и профессионализм мастеров. 30% опираются на цену услуг. 29% идут к конкретному мастеру, а 21% — по рекомендации знакомых или друзей.

Почти каждый второй (47%) автовладелец всегда проходит ТО вовремя или с задержкой лишь в несколько дней. Еще 33% могут отложить обслуживание, но не более чем на один месяц.

В основном (53%) на прохождение техобслуживания россияне тратят в пределах 25 тыс. руб., из них 23% вообще тратят меньше 10 тыс. руб. Примечательно, что опрошенные 18-24 лет в среднем тратят больше — 42 тыс. руб.

Чаще всего респонденты тратятся на замену масла и масляного фильтра (64%). На втором месте по популярности — воздушный фильтр (43%), на третьем — фильтр салона (31%).