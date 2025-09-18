Главреда telegram-канала Baza могут отпустить под домашний арест

Замоскворецкий райсуд Москвы рассмотрит ходатайства следствия о переводе главного редактора telegram-канала Baza Глеба Трифонова и сотрудницы канала Татьяны Лукьяновой под домашний арест.

18 сентября в суд поступили соответствующие ходатайства относительно Трифонова и Лукьяновой. Они опубликованы на сайте суда.

Трифонову вменяется три эпизода дачи взятки. Свою вину он не признаёт. Трифонова и сотрудницу канала Татьяну Лукьянову арестовали в июле 2025 г. Под стражей по данному делу также оказались трое полицейских: оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД России "Красноярское" Сергей Ковалев, начальник дежурной части УМВД по Краснодару Александр Аблаев и оперуполномоченный уголовного розыска Белгорода Александр Селиванов. По версии следствия, трое силовиков два года передавали служебную информацию telegram-каналу Baza.