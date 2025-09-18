Путин внес кандидатуру на должность Генерального прокурора РФ

В Совет Федерации поступило представление президента России Владимира Путина о назначении на должность Генерального прокурора РФ полпреда президента в Северо-Западном Федеральном округе Александра Гуцана.

Комитеты Совфеда на совместном заседании в 12.00 23 сентября проведут предварительное обсуждение представленной кандидатуры и подготовят заключения. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству предложит Совету Палаты провести консультации по представленной кандидатуре на 596-м заседании верхней палаты российского парламента, которое состоится 24 сентября, сообщил в своём telegram-канале сенатор Андрей Клишас.

Ранее стало известно о предполагаемой рокировке в высших эшелонах российской власти. Согласно ей, Гуцан становится Генеральным прокурором России после того, как пока ещё генпрокурор Игорь Краснов пересаживается в кресло председателя Верховного суда, а новым наместником Путина на Северо-Западе становится теперь уже бывший замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.