18 Сентября 2025
Политика В России
Фото: официальный сайт полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе

Путин внес кандидатуру на должность Генерального прокурора РФ

В Совет Федерации поступило представление президента России Владимира Путина о назначении на должность Генерального прокурора РФ полпреда президента в Северо-Западном Федеральном округе Александра Гуцана.

Комитеты Совфеда на совместном заседании в 12.00 23 сентября проведут предварительное обсуждение представленной кандидатуры и подготовят заключения. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству предложит Совету Палаты провести консультации по представленной кандидатуре на 596-м заседании верхней палаты российского парламента, которое состоится 24 сентября, сообщил в своём telegram-канале сенатор Андрей Клишас.

Ранее стало известно о предполагаемой рокировке в высших эшелонах российской власти. Согласно ей, Гуцан становится Генеральным прокурором России после того, как пока ещё генпрокурор Игорь Краснов пересаживается в кресло председателя Верховного суда, а новым наместником Путина на Северо-Западе становится теперь уже бывший замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.

Александр Гуцан, полпред, Генпрокурор


