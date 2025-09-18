Губернатор Югры представил лучшие нефтегазовые разработки округа на TNF в Тюмени

18 Сентября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Экономику "охладили" до стагнации

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Центр социальных медиа Югры

Губернатор Югры представил лучшие нефтегазовые разработки округа на TNF в Тюмени

Делегация Ханты-Мансийского автономного округа поучаствовала в промышленно-энергетическом форуме (TNF) в Тюмени. Возглавил её губернатор Руслан Кухарук. Подробнее об участии Югры в форуме на юге "тюменской матрёшки" читайте в материале Накануне.RU.

Промышленно-энергетический форум TNF 2025 состоялся в Тюмени 15-18 сентября. Ключевая тема этого года — Технологическое лидерство, объединяя усилия. TNF — главная площадка нефтегазовой отрасли в России, объединяющая производителей оборудования и услуг, недропользователей, структуры, определяющие государственную промышленно-технологическую политику.

Свои разработки продемонстрировали более 70 предприятий со всей России. В Тюмени собрались представители более 1 тыс. компаний из 60 регионов страны и зарубежья, включая Китай, Иран, Казахстан, Узбекистан и другие. Темы деловой программы отражают главные вызовы нефтегазовой отрасли — отдельные треки будут посвящены технологиям, цифровизации, кадрам, стратегическим вопросам ТЭК. Оператором форума TNF выступает Ассоциация "Нефтегазовый кластер", созданная в Тюменской области. Сегодня она объединяет уже более 200 предприятий из 26 регионов России.

Губернатор Югры Руслан Кухарук сообщил о том, что свои разработки на форум привезли и югорские компании. Речь идёт об инновационных решениях, которые уже сегодня активно используют в работе. В их числе – современное скважинное оборудование и транспортные средства для труднодоступных территорий.

"Участие в TNF стало важным этапом в обсуждении перспектив нефтегазовой отрасли и технологического развития регионов. Подписан первый в Югре офсетный контракт между компанией "Лукойл-Западная Сибирь" и Когалымским заводом полимерных труб, который предусматривает создание нового производства и долгосрочные поставки до 2031 г. Сумма привлеченных инвестиций – 13 млрд руб.", - написал Руслан Кухарук в своём telegram-канале.

Губернатор Югры Руслан Кухарук на деловом завтраке TNF(2025)|Фото: Центр социальных медиа Югры

На полях форума губернатор Югры в компании министра промышленности и торговли России Антона Алиханова, представителей нефтегазовых и нефтесервисных компаний и экспертов отрасли приняли участие в деловом завтраке "Энергостратегия: образ будущего". Одной из главных тем обсуждения стало обеспечение технологического суверенитета в сфере ТЭК в новых геополитических условиях.

Позже губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук выступил на главной пленарной сессии форума, которая называлась "Технологическое лидерство: объединяя усилия". Он подчеркнул важность такой меры поддержки, как инвестиционный налоговый вычет для локализации, импортозамещения оборудования или создания новых продуктов, и добавил, что на TNF было подписано соглашение на промышленный офсет между правительством Югры, "Лукойл – Западная Сибирь" и Когалымским заводом полипропиленовых труб.

Губернатор Югры Руслан Кухарук во время главной пленарной сессии TNF-2025(2025)|Фото: Центр социальных медиа Югры

Глава округа во время главной пленарной сессии подчеркнул, что нефтяная отрасль – основа экономики региона: от неё в том числе зависит благополучие всех северян. Именно поэтому необходимо поддерживать и развивать проекты в этом направлении — для этого и вырабатываются эффективные меры помощи.

Югра успешно реализовала большой федеральный проект по разработке технологий для добычи трудно извлекаемых углеводородов. Опыт рекомендовали к тиражированию. Регион разработал эффективную систему налоговых льгот. В частности, на имущество при вводе новых месторождений, которые относятся к ТРИЗам или обводнены. Окружные преференции касаются не только крупных предприятий, но и небольших сервисных компаний. Первое соглашение о сотрудничество подписано как раз на полях форума.

Также Руслан Кухарук посетил промышленные предприятия, производящие оборудование для топливно-энергетического комплекса, и научно-исследовательский центр, где создают новые технологии нефтедобычи. Глава региона ознакомится с выставкой нефтегазового машиностроения EXPO TNF, на которой представляют свою продукцию и югорские компании, а также примет участие в пленарной сессии "Технологическое лидерство: объединяя усилия".

Прогулка участников TNF по улице Дзержинского в Тюмени(2025)|Фото: Центр социальных медиа Югры

Кроме того, делегация региона под руководством губернатора Руслана Кухарука побывала на выставке нефтегазового машиностроения EXPO TNF. Среди её участников — предприятия округа, которые привезли свои разработки в области топливно-энергетического комплекса. Как отметил Руслан Кухарук, в этом году внедрена новая льгота — промышленный офсет. Он позволяет обеспечить долгосрочными коммерческими заказами местные производства в обмен на снижение налога на имущество компаниям, которые будут потреблять их продукцию.

"На полях форума подписано первое такое соглашение между правительством Югры, предприятием "Лукойл – Западная Сибирь" и когалымским заводом полипропиленовых труб. Это лучшее подтверждение того, что именно такие площадки, как TNF, используются для коммуникации наших предприятий", — добавил глава региона.

Стенд округа на форуме стал воплощением инноваций. На нём представили компании, которые уже сегодня создают будущее топливно-энергетического корпуса – от современного скважинного оборудования и труб до уникального в России производства гуаровой камеди и автономных мобильных комплексов для ремонта скважин.

Стенд Югры на TNF-2025(2025)|Фото: Центр социальных медиа Югры

Теги: Руслан Кухарук, TNF, промышленно-энергетический форум


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети