Губернатор Югры представил лучшие нефтегазовые разработки округа на TNF в Тюмени

Делегация Ханты-Мансийского автономного округа поучаствовала в промышленно-энергетическом форуме (TNF) в Тюмени. Возглавил её губернатор Руслан Кухарук. Подробнее об участии Югры в форуме на юге "тюменской матрёшки" читайте в материале Накануне.RU.

Промышленно-энергетический форум TNF 2025 состоялся в Тюмени 15-18 сентября. Ключевая тема этого года — Технологическое лидерство, объединяя усилия. TNF — главная площадка нефтегазовой отрасли в России, объединяющая производителей оборудования и услуг, недропользователей, структуры, определяющие государственную промышленно-технологическую политику.

Свои разработки продемонстрировали более 70 предприятий со всей России. В Тюмени собрались представители более 1 тыс. компаний из 60 регионов страны и зарубежья, включая Китай, Иран, Казахстан, Узбекистан и другие. Темы деловой программы отражают главные вызовы нефтегазовой отрасли — отдельные треки будут посвящены технологиям, цифровизации, кадрам, стратегическим вопросам ТЭК. Оператором форума TNF выступает Ассоциация "Нефтегазовый кластер", созданная в Тюменской области. Сегодня она объединяет уже более 200 предприятий из 26 регионов России.

Губернатор Югры Руслан Кухарук сообщил о том, что свои разработки на форум привезли и югорские компании. Речь идёт об инновационных решениях, которые уже сегодня активно используют в работе. В их числе – современное скважинное оборудование и транспортные средства для труднодоступных территорий.

"Участие в TNF стало важным этапом в обсуждении перспектив нефтегазовой отрасли и технологического развития регионов. Подписан первый в Югре офсетный контракт между компанией "Лукойл-Западная Сибирь" и Когалымским заводом полимерных труб, который предусматривает создание нового производства и долгосрочные поставки до 2031 г. Сумма привлеченных инвестиций – 13 млрд руб.", - написал Руслан Кухарук в своём telegram-канале.

На полях форума губернатор Югры в компании министра промышленности и торговли России Антона Алиханова, представителей нефтегазовых и нефтесервисных компаний и экспертов отрасли приняли участие в деловом завтраке "Энергостратегия: образ будущего". Одной из главных тем обсуждения стало обеспечение технологического суверенитета в сфере ТЭК в новых геополитических условиях.

Позже губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук выступил на главной пленарной сессии форума, которая называлась "Технологическое лидерство: объединяя усилия". Он подчеркнул важность такой меры поддержки, как инвестиционный налоговый вычет для локализации, импортозамещения оборудования или создания новых продуктов, и добавил, что на TNF было подписано соглашение на промышленный офсет между правительством Югры, "Лукойл – Западная Сибирь" и Когалымским заводом полипропиленовых труб.

Глава округа во время главной пленарной сессии подчеркнул, что нефтяная отрасль – основа экономики региона: от неё в том числе зависит благополучие всех северян. Именно поэтому необходимо поддерживать и развивать проекты в этом направлении — для этого и вырабатываются эффективные меры помощи.

Югра успешно реализовала большой федеральный проект по разработке технологий для добычи трудно извлекаемых углеводородов. Опыт рекомендовали к тиражированию. Регион разработал эффективную систему налоговых льгот. В частности, на имущество при вводе новых месторождений, которые относятся к ТРИЗам или обводнены. Окружные преференции касаются не только крупных предприятий, но и небольших сервисных компаний. Первое соглашение о сотрудничество подписано как раз на полях форума.

Также Руслан Кухарук посетил промышленные предприятия, производящие оборудование для топливно-энергетического комплекса, и научно-исследовательский центр, где создают новые технологии нефтедобычи. Глава региона ознакомится с выставкой нефтегазового машиностроения EXPO TNF, на которой представляют свою продукцию и югорские компании, а также примет участие в пленарной сессии "Технологическое лидерство: объединяя усилия".

Кроме того, делегация региона под руководством губернатора Руслана Кухарука побывала на выставке нефтегазового машиностроения EXPO TNF. Среди её участников — предприятия округа, которые привезли свои разработки в области топливно-энергетического комплекса. Как отметил Руслан Кухарук, в этом году внедрена новая льгота — промышленный офсет. Он позволяет обеспечить долгосрочными коммерческими заказами местные производства в обмен на снижение налога на имущество компаниям, которые будут потреблять их продукцию.

"На полях форума подписано первое такое соглашение между правительством Югры, предприятием "Лукойл – Западная Сибирь" и когалымским заводом полипропиленовых труб. Это лучшее подтверждение того, что именно такие площадки, как TNF, используются для коммуникации наших предприятий", — добавил глава региона.

Стенд округа на форуме стал воплощением инноваций. На нём представили компании, которые уже сегодня создают будущее топливно-энергетического корпуса – от современного скважинного оборудования и труб до уникального в России производства гуаровой камеди и автономных мобильных комплексов для ремонта скважин.