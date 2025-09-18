В России замедление экономики, а не рецессия - Набиуллина

В России происходит замедление экономики, но не рецессия, заявила глава Центрального банка Эльвира Набиуллина.

"Не надо путать рецессию, которая, я согласна, ассоциируется с очень негативными явлениями, замедлением экономики, да, замедление экономики происходит, но рецессии нет. И даже когда говорят о технической рецессии, имеют в виду, что экономика снижается два квартала подряд, у нас и это не наблюдается", - сказала глава регулятора на Московском финансовом форуме.

"Оперативные данные показывают, что рост продолжается, но более умеренными темпами. Это естественно после перегрева", - добавила Набиуллина.

Она отметила, что в конце лета регулятор и вовсе заметил признаки активизации в экономике – в потребительском спросе и корпоративном кредитовании. Впрочем, есть и отрасли, которым плохо – угольная промышленность и черная металлургия. Эта сложная ситуация и подпитывает разговоры о рецессии, считает Набиуллина.

ЦБ при этом беспокоят факторы, которые тормозят быстрый выход из перегрева и переход к устойчивому росту, например, ситуация на рынке труда.

Накануне отказался говорить о рецессии и глава Минэкономразвития России Максим Решетников. Он продемонстрировал максимальную аккуратность в описании ситуации в макроэкономике.

По его словам, в ближайшее время экономика страны будет развиваться в условиях высоких процентных ставок, и подход к инвестициям будет бережным, на этом фоне потребность в рабочей силе будет сохраняться.

"Нам в ближайшее время все равно придется жить в условиях достаточно высоких процентных ставок, это реальность - нравится она нам, не нравится, но нам придется в этой реальности жить", - цитирует Решетникова "Прайм".

"Нам придется относиться очень бережно к инвестициям. Когда не хватает инвестиций, соответственно, как замещать инвестиции? Капитал трудом, труд - капиталом, - это правило не отменишь. Поэтому наша экономика будет нуждаться в труде, и чем более высокие будут ставки, тем больше мы будем нуждаться в труде", - добавил он.

На Петербургском экономическом форуме в июне 2025 года Решентников довольно жестко комментировал ситуацию в экономике, даже произносил слово "рецессия". А после него на том же ПМЭФ президент России Владимир Путин заявил, что рецессии ни в коем случае нельзя допустить. С тех пор глава Минэка не стал допускать столь жестких высказываний.