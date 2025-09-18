Израильские власти предлагают администрации Трампа вместе застроить сектор Газа

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что консультировался с американскими коллегами относительно планов по восстановлению и развитию рынка недвижимости в секторе Газа после завершения военных действий, передает издание Jerusalem Post.

По словам Смотрича, Израилю следует рассмотреть возможность коммерческой застройки сектора Газа – потенциально привлекательного района, доходы от застройки которого помогут компенсировать расходы бюджета на ведение военных действий.

"На столе у ​​президента Трампа лежит бизнес-план, подготовленный экспертами. Там [в секторе Газа] может процветать рынок недвижимости. Он может себя окупить. Я начал переговоры с американцами. Я не шучу. У меня был с ними серьёзный разговор. Мы заплатили огромную сумму за эту войну. Теперь нам нужно определить, как поделить землю. Мы завершили этап сноса. Теперь пора строить", - заявил министр.