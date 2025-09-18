Reuters: В России могут поднять налоги ради сокращения дефицита бюджета

В России якобы могут поднять налоги. Такое решение может быть принято Правительством ради сокращения дефицита бюджета.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на четыре источника. Проект бюджета может быть внесён в парламент 29 сентября. Его ключевые компоненты заранее согласованы с Путиным и вряд ли будут существенно изменены в ходе официальных парламентских дебатов.

Ранее крупные споры вызвало повышение ставки НДС с 18 до 20%, которое произошло с 1 января 2019 г. Минфин РФ ожидал, что увеличение ставки НДС может добавить к инфляции до 1,5%, и в 2019 г. она ускорилась до 4,0-4,5%.