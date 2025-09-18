Бастрыкину доложат о нападении приезжего на девушку в кафе Екатеринбурга

Главе Следственного комитета России доложат о расследовании нападения на посетительницу кафе в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, стало известно о нападении приезжего на девушку в кафе. Все случилось в районе Вторчермета в уральской столице. По факту инцидента уже возбуждено уголовное дело.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СК России по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе расследования и уже установленных обстоятельствах.

Ранее глава Следственного комитета поручал проверить мигрантов, избивших водителя в Екатеринбурге.