Депутат Алексей Вихарев помог с открытием церковного музея в Крестовоздвиженском Храме в Нижних Сергах

В Крестовоздвиженском Храме в Нижних Сергах открылся церковный музей, где можно увидеть редкие вещи, старинные иконы, ценности и коллекцию камней-минералов. Об этом в своих социальных сетях написал депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев.



Вместе с активистами своего волонтерского центра депутат помог доделать в помещении ремонт, я после принял участие в торжественном открытии.

"Музей городу Нижние Серги очень нужен и с духовной, и с культурной точки зрения, так как тут нет своего краеведческого центра. Рад, что смог поучаствовать в открытии этого места — мы с волонтерами помогали делать ремонт в помещении, где находится музей. Работа была выполнена большая и сложная, но результат того стоит!" - написал депутат.

Над постоянной экспозицией работал приход, который целый год разрабатывал мастер-классы народных промыслов, продумывал экскурсии для посетителей, организовывал квесты для школьников, а также написал и выиграл грант, благодаря которому удалось закупить выставочную мебель и оборудование.

Напомним, что с 2019 года депутат вместе с волонтерским центром также оказывает помощь в восстановлении Крестовоздвиженского храма, желая вернуть его первоначальный облик. На личные средства уже отремонтированы помещения трапезной, кухни, классы воскресной школы, мастерские, а также установлены окна, двери, купол и алтарь. К храму уже провели газ и сейчас идет благоустройство территории.



Познакомиться с музеем Храма, колокольней и выпить чаю в трапезной может любой желающий в составе организованной группы по предварительной записи по телефону: +7 908 912 04 94.