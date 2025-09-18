Парламентарии ДФО знакомятся с Забайкальем, где проведут совместное заседание с выдвижением законодательных инициатив

17–18 сентября в Забайкалье впервые проходят мероприятия в рамках заседания Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье».

Об инициативах депутатов Забайкалья, которые будут вынесены на федеральный уровень, и ключевых инициативах законодателей ДФО рассказал накануне председатель Законодательного Собрания Забайкалья Юрий Кон.

«Мы представим три инициативы, рожденные из повседневных проблем, с которыми сталкиваются жители», - сказал Юрий Кон.

Первое предложение касается порядка в заведениях общепита. Согласно законодательства, продавать алкоголь сегодня можно только в ресторанах, барах, кафе и буфетах. Однако, на практике многие предприниматели, используя различные документальные лазейки, открывают маленькие «наливайки».

Как отметил спикер парламента Забайкалья, это результат того, что ГОСТы, где прописаны признаки настоящего ресторана или кафе, носят рекомендательный характер и судебные инстанции их не учитывают, соответственно, регионы не могут через суды закрывать такие точки.

«Мы предлагаем закрепить эти стандарты на федеральном уровне, чтобы больше не было двусмысленностей. Тогда честные заведения будут работать спокойно, а «наливайки» уйдут в прошлое», - рассказал Юрий Кон.

Вторая инициатива забайкальских депутатов касается мер поддержки сельских стартапов. Сейчас действует проект «Развитие малого агробизнеса», в рамках которого начинающие фермеры могут получить гранты на запуск своего дела. Но денег выделяется мало, а заявок всегда больше. Предложение заключается в оформлении распределения финансирования поддержки, исходя из реального спроса.

«Если есть 100 заявок, а профинансировано только 30 — значит, нужно увеличивать бюджет. Это даст возможность большему числу жителей начать своё дело на земле, создать рабочие места и удержать людей в сёлах», - отметил Юрий Кон.

Третья инициатива по внесению изменений в федеральное законодательство, относится к обеспечению «права на тишину». Глава Законодательного собрания Забайкалья рассказал, что от жителей региона часто поступают жалобы на шумные автомобили с громким выхлопом, ревущими во всю мощь музыкальными колонками и так далее. Сейчас штраф за подобные инциденты составляет всего 500 рублей. Депутаты предложат увеличить его размер до 2,5 тысяч рублей, чтобы уменьшить число раздражителей спокойствия людей.

Также Юрий Кон рассказал об инициативах, которые предлагаются депутатами-коллегами по ДФО.

Сахалин предлагает ввести программу «Земский участковый» по аналогии с «Земским доктором» и другими. Якутия выступает за расширение условий семейной ипотеки с правом выкупа не только новых квартир, но и «вторички» в малых городах. Депутаты Амурской области по «Дальневосточной ипотеке» предлагают уравнять в правах всех работников системы образования, ограничить планку первоначальных взносов и разрешить покупку жилья во всех населённых пунктах. Камчатские парламентарии поднимают тему аварийного жилья, предлагая учитывать региональные особенности, а также распространение мер господдержки семей с детьми — 1 миллион рублей на погашение ипотеки при рождении 3 и последующих детей на весь макрорегион, без исключений. Также депутаты парламентов ДФО предлагают внести расширяющие изменения в правила льготной ипотеки для участников СВО и повысить выплаты по уходу за инвалидами I группы из числа участников СВО.

Все эти вопросы будут обсуждать на заседании в Чите 18 сентября.

А 17 сентября спикеры парламентов регионов Дальнего Востока стали гостями в Агинском Бурятском округе, где встречали парламентариев в национальных костюмах, по особому обычаю подарили хадаки - символ гостеприимства бурятского народа.

Программа посещения началась с возложения цветов у подножия мемориала, открытого в честь агинчан – Героев СВО. В Агинском национальном музее рассказали об исследованиях, оцифровке фондов, выставках и просветительских мероприятиях. За 2023–2024 годы — 45 выставок, более 300 просветительских мероприятий провели сотрудники музея.





Глава ПАДВЗ, спикер Заксобрания Амурской области Константин Дьяконов преподнес в дар музею книгу, изданную к юбилею Дальневосточного гвардейского высшего общевойскового командного училища, которое в 2013 году окончил Герой России Эдуард Норполов.

Затем делегация парламентариев познакомились с работой НКО «Международная ассоциация бурятских оружейников».

Проект реализуется при поддержке Правительства края и Администрации Агинского Бурятского округа, нацелен на сохранение ремёсел и развитие туризма.

Гостям показали учебные классы, гончарную и ювелирную, кузницу, лучный цех и современный токарно-фрезерный участок с ЧПУ, рассказали как действуют программы с ЗабГУ и Агинским педколледжем, проходят открытые мастер-классы и экскурсии. Продемонстрировали "Маленького воина", который украшает рабочий стол Президента РФ.

На площадке ООО «Руно» — лауреата конкурса «100 лучших товаров России» делегация осмотрела производство. Компания закупает шерсть у сельхозпредприятий и ЛПХ округа, других районов края и Республики Бурятия, перерабатывает свыше 500 тонн в год (проектная мощность — до 1000 тонн за сезон) и выпускает изделия из шерсти. Из грубой шерсти с применением экотехнологий получают пух, по качеству сопоставимый с тонкой мериносовой. Из местной шерсти делают одеяла, трикотаж и школьную форму.

В ИП Эржэны Хан — предприятии полного цикла гости ознакомились с производством одеял, матрасов, комплектов постельного белья по евростандартам. Сырьё — мытая местная шерсть; ткани и комплектующие поступают из Иваново и Пекина. Дизайн формируется на компьютере, пошив идёт в полуавтоматическом режиме. Толчком к развитию предприятия стал займ ФРП Забайкалья в 16 млн рублей - установили плосковязальные машины, создали 10 рабочих мест, увеличили мощность до 15 тыс. изделий в год. Сбыт продукции осуществляют в Чите, Улан-Удэ, Агинском и на маркетплейсах.

На перерабатывающем кооперативе «СЭСЭГ» - обладателе почетного знака «Произведено в Забайкалье» гостей угощали фирменной тушенкой. Объединяя фермеров-поставщиков экосырья, предприятие выпускает мясные консервы и деликатесы, полуфабрикаты, молоко и сыры, которые полностью соответствуют ГОСТам. А по тушёнке агинский кооператив – в ТОП-5 среди российских производителей.

Также делегация ДФО посетила Агинский дацан — объект культурного наследия федерального значения и один из духовных центров Забайкалья. Гостям показали Согчен-дуган (1886) и 22-метровую ступу «Юндэн Чойдон» — самую высокую в России. Рассказали, что при дацане действует Агинская Буддийская академия с тремя профилями подготовки бакалавров буддийских наук (философия, тибетская медицина, живопись «тханка»).

«Забайкальский край в первый раз встречает такую представительную делегацию. Конечно, нам очень хочется, чтобы от визита в Забайкальский край у гостей остались только самые светлые впечатления, чтобы они ощутили особенности нашей земли», - отметил Юрий Кон.

И добавил, что 18 сентября уже в Чите помимо серьезной рабочей программы делегации покажут город, где переплетаются история и будущее.