Банки грозят кризисом из-за блокировки их звонков клиентам

Банки заявляют о возможном скором кризисе на рынке из-за нового закона о блокировке звонков. Около трети звонков от банков клиентам теперь блокируются операторами в рамках борьбы со спамом и мошенничеством. Отсеиваются и важные звонки, например, для подтверждения операций, вызвавших сомнения у кредитной организации, или предупреждения о просрочке платежа по кредиту, передает РБК со ссылкой на Национальный совет финансового рынка.

Организация направила письмо на имя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной и на имя главы правительства Михаила Мишустина о приближающемся кризисе.

В письме используются такие обороты как угроза "практически полной парализации взаимодействия финансовых организаций всех видов" со своими клиентами. У кредитных организаций резко повышаются затраты на услуги связи.

В ЦБ заявили, что "случаи оповещения клиентов финансовыми организациями, предусмотренные федеральным законодательством, не должны подпадать под блокировку".