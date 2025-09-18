Глава МЧС и губернатор Южного Урала высоко оценили роботизированную спецтехнику челябинских производителей

Министр МЧС России Александр Куренков в рамках рабочего визита в Челябинскую область вместе с губернатором Алексеем Текслером проинспектировал опытные испытания современной робототехники, которая поступает на вооружение ведомства.

Губернатор и начальник ГУ МЧС России по Челябинской области Юрий Буренко встретили министра в аэропорту имени И.В. Курчатова. В программе визита было посещение Уральского учебного спасательного центра МЧС России и завода «ДСТ-УРАЛ», выпускающего дорожно-строительную, специализированную и пожарную технику.

«ДСТ-УРАЛ» ежегодно изготавливает около 800 единиц высокотехнологичной колесной и гусеничной техники. Уникальной разработкой предприятия является образец машины пожаротушения на базе гусеничной платформы. Это мобильное робототехническое средство тяжелого класса предназначено для ликвидации техногенных аварий и пожаров, сопряженных с риском травматизма личного состава, проведения разведки и доставки огнетушащих веществ в зону возгорания. Управление данным образцом производится оператором дистанционно.

«Для меня было важно убедиться в работоспособности и возможности эксплуатации новой техники в сложных условиях применения. Наши предложения по улучшению и доработке производитель учитывает, практически, в рабочем режиме. Мы уделяем этому важное значение, так как сохранение жизни и здоровья личного состава — наша основная задача», - подчеркнул Александр Куренков.

Напомним, в рамках обновления автопарка в этом году за счет сред бюджета Челябинской области для нужд регионального МЧС и Противопожарной службы региона приобретено 16 единиц новой техники, закуплено и передано 30 весельных и 12 моторных лодок с прицепами для их транспортировки, средства спасения на воде, оборудование для связи и средства освещения.

«Большинство из переданной техники производится у нас в регионе. Сегодня Южный Урал стал одним из основных центров страны по производству техники и оборудования для нужд экстренных служб. Все переданные машины уже стоят на боевом дежурстве», – подчеркнул Алексей Текслер.

Начальник Главного управления МЧС России по Челябинской области Юрий Буренко в ходе церемонии передачи губернатором спецтехники челябинским спасателям поблагодарил руководство региона за внимание к деятельности службы и помощь в переоснащении: «Правительство региона чутко реагирует на ситуации, связанные с новыми рисками. Мы получаем все необходимое, чтобы быть готовыми к ликвидации последствий любых чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

В ходе рабочего визита на Южный Урал глава МЧС Александр Куренков уделил отдельное внимание эксплуатационным характеристикам нового минного трала с дистанционным управлением, который южноуральские производители создавали для проделывания проходов в противопехотных минных полях и очистки местности от взрывоопасных предметов. Сейчас образцы проходят опытную эксплуатацию.

«Сегодня на вооружение МЧС России уже приняты самоходные гусеничные комплексы для разминирования на дистанционном управлении МТ-2 и МТ-10. Техника хорошо себя показала во время испытаний и в реальной работе. Потребность в ее применении растет с каждым днем», - акцентировал Александр Куренков.

Уральский учебный спасательный центр МЧС России, где побывали министр и губернатор — важное звено в подготовке профессиональных кадров для экстренных служб. Александр Куренков и Алексей Текслер подробно ознакомились с основными объектами инфраструктуры центра.

«Мы уделяем особое внимание пожарной безопасности региона. Работаем в тесной связке с региональным управлением МЧС России, с федеральным министерством. Одними из первых мы разработали и реализовали у себя в области концепцию развития пожарной охраны. Последние годы область выделяет значительные средства на обновление противопожарной техники и специального снаряжения, на приобретение различных спасательных средств и необходимого оборудования. Ведем активную совместную с МЧС работу по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Особое внимание уделяем созданию комфортных и безопасных условий для работы пожарных и спасателей, содействуем их профессиональному обучению и переподготовке», – отметил Алексей Текслер.

В рамках визита также состоялась рабочая встреча министра и губернатора. Алексей Текслер рассказал Александру Куренкову, что при активной поддержке региона за последние несколько лет в Челябинской области построено 6 пожарных депо, на вооружение поступили пожарные рукава, ранцевые огнетушители, беспилотники.

«Признателен Александру Вячеславовичу Куренкову за постоянное внимание к нашему региону и серьезную поддержку всех региональных структур МЧС. Благодаря этому мы реализуем много важных совместных проектов, направленных на обеспечение безопасности южноуральцев и создание комфортных условий службы пожарных и спасателей. Спасибо всем сотрудникам МЧС за мужество, слаженную работу и готовность в любой момент помочь людям в чрезвычайных ситуациях», – резюмировал Алексей Текслер.

Александр Куренков поблагодарил губернатора Челябинской области за внимание к развитию пожарно-спасательной службы.