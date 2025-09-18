Евгений Солнцев подписал указ о продлении полномочий сенатора Елены Афанасьевой

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев принял решение наделить полномочиями сенатора Российской Федерации от Правительства Оренбургской области Елену Афанасьеву.

Напомним, действующий в настоящее время порядок формирования Совета Федерации определён в Федеральном законе от 22 декабря 2020 года № 439-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации».

Евгений Солнцев подписал указ о наделении Елены Афанасьевой полномочиями сенатора после инаугурации и убедительной победы на выборах губернатора Оренбуржья с результатом - 83,85% голосов избирателей региона.

В Совете Федерации Елена Афанасьева занимает пост заместителя председателя Комитета по международным делам.

Справка. Афанасьева Елена Владимировна родилась 27 марта 1975 года. В 1997 году получила высшее образование по специальности «Учитель истории и права», в 2007 году окончила Дипломатическую академию Министерства иностранных дел РФ по направлению «Международные отношения», а в 2012 году – Институт мировых цивилизаций. Кандидат исторических наук. В 2020 году награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Является членом Совета Федерации от Оренбургской области с 2014 года.