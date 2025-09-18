Шоу популярного в США комика Джимми Киммела сняли с ТВ из-за его высказываний про Чарли Кирка

Американский телеканал ABC приостановил выход популярного юмористического шоу Jimmy Kimmel Live!, ведущий которого – комик Джимми Киммел – негативно высказывался об убитом праворадикальном активисте Чарли Кирке и сторонниках Дональда Трампа.

Deadline сообщает, что выход передачи (на российском ТВ "калькой" формата было шоу "Вечерний Ургант") приостановлен на неопределенный срок.

По словам инсайдеров, Киммел ясно дал понять, что не намерен извиняться за свои высказывания и продолжит жестко высказываться.

Киммел, комментируя смерть активиста, заявил: "Банда MAGA (движение сторонников Трампа "Make America Great Again" – прим. ред.) отчаянно пытается представить этого парня, убившего Чарли Кирка, кем угодно, только не одним из них, и всеми силами пытается на этом заработать политические очки".