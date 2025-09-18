В Госдуме поддержали законопроект о трехлетней отработке выпускников медвузов

Все бюджетные места в медвузах станут целевыми. Такой законопроект, который ранее был разработан и внесен Правительством, поддержал на своем заседании Комитет Госдумы по охране здоровья.

Из-за огромного дефицита кадров власти пошли на то, чтобы обязать выпускников медвузов отрабатывать три года в госучреждениях или они должны трехкратно возместить стоимость своего учения за все время. Отмечается, что около 35% выпускников медузов не идут работать в государственные медицинские учреждения. Власти упрекают их в том, что они "не участвуют в реализации прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи" (цитата из пояснительной записки к законопроекту). После выпуска целевики могут продолжить обучение без отработки установленного договором срока на следующей образовательной ступени, например в ординатуре, но только при условии заключения следующего целевого договора с тем же заказчиком.

В Комитете назвали законопроект важнейшим поворотным моментом для всей системы государственного здравоохранения. При этом выдвинуто предложение сократить срок работы до одного года для врачей в районах Крайнего Севера и в сельской местности, а также на фармацевтических предприятиях. А инвалидов от такой обязанности освободить совсем.

Член Комитета от КПРФ Алексей Куринный обращает внимание на то, что нужно не просто вводить обязательство по трехлетней отработке, но и вводить стандарт молодого специалиста в плане зарплаты и обеспечения жильем. Иначе государство просто будет отбивать охоту у молодежи идти в медвузы. Но похоже, что реального повышения зарплат медиков и внедрения единой программы по улучшению их жилищных условий как способов для решения кадровой проблемы в сфере государственного здравоохранения, в ближайшее время не ожидается, написал депутат в своем телеграм-канале.

В Минздраве не считают вводимое обязательство выпускников распределением. Замглавы ведомства Олег Салагай подчеркивает, что выпускник вправе выбрать как регион пребывания, так и место работы, то есть у него есть право выбора. Зато для медицинского работника крайне важно сразу после студенческой скамьи получить опыт работы. И государство даст ему такую гарантию.

Законопроект также поддержан парламентами Коми, Краснодарского края и Нижегородской области.

В октябре в Госдуме планируется широкое обсуждение законопроекта.